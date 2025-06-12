JPMorgan’a göre Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda petrol fiyatları varil başına 120–130 dolara kadar yükselebilir.

Aşağıda detaylı açıklama yer alıyor:

JPMorgan, mevcut temel senaryoda petrol fiyatlarının 2025’te düşük-orta 60 dolarda seyredeceğini öngörüyor. Ancak en kötü senaryo olarak Hürmüz Boğazı’nın kapanması ya da genişleyen Orta Doğu çatışması durumunda fiyatların 120–130 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor.

Kurum, özellikle Hürmüz Boğazı'nın takibi sırasında yaşanacak her türlü tıkanmanın, günlük yaklaşık 2,1 milyon varillik İran petrol kaybıyla birlikte fiyatları dramatik şekilde yukarı çekebileceğini ifade ediyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER PETROLÜ FIRLATTI

ABD ile İran arasında İran'daki nükleer çalışmalar konusunda çıkan tartışmanın ardından gerilim tırmandı. Tahran ile Washington arasındaki nükleer tansiyon yükselirken, İran'dan gelen “Çatışma çıkarsa Amerikan üslerini hedef alırız” tehdidinin ardından, ABD yönetimi Bağdat’taki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Beyaz Saray kararı doğrularken, ABD ordusunun da tahliye süreci için hazır beklediği bildirildi.

Orta Doğu’daki askeri faaliyetlerin yoğunlaşabileceğine dair bilgiler, piyasaların temkinli hareket etmesine yol açarken, arz kaynaklı olası bir bozulma endişesi yatırımcıların petrol pozisyonlarını artırmalarına neden oldu.

PETROL GÜNE NASIL BAŞLADI?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,78 dolardan güne başladı. Gerilimin etkisiyle gün içinde petrolün varili 70,00 doları aştı. Akşam seansında TSİ 17.06'da 69,13 dolarda bulunuyor