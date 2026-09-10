Çernobil Rezervi ve Polissya ormanlarında hızla yayılan iki istilacı bitki türü, yerli otsu örtüyü yok ederek bölgeyi "yeşil çöle" dönüştürmeye başladı. Kanada altınbaşak otu ve yer sansarının kontrolsüz biçimde yayılması, yaban hayatının besin kaynaklarını tükenme noktasına getirirken devasa kurumuş kütleler oluşturuyor.

İSTİLACILAR ORMANLARI NASIL 'YEŞİL ÇÖLE' DÖNÜŞTÜRÜYOR?

Yoğun çalılıklar oluşturan bu türler, güneş ışığının toprağa ulaşmasını engelleyerek diğer faydalı otların büyümesini tamamen durduruyor. Dışarıdan bakıldığında gür bir bitki örtüsü gibi görünen alanlar, tür biyoçeşitliliği açısından fakirleşerek verimsiz bir sahaya dönüşüyor.

Hayvanlar tarafından tüketilmeyen sertleşmiş yapraklar yüzünden geyik ve karaca gibi otçul canlılar ciddi besin sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Yem kalitesinin düşmesi sonucu tüketilemeyen bitkiler toprak yüzeyinde birikmeye devam ediyor.

BİTKİLERİN YAYILMASINI VE YANGIN RİSKİNİ HANGİ FAKTÖRLER HIZLANDIRDI?

2026 verilerine göre askeri intikaller, ağır iş makineleri ve savunma hatlarının inşası toprak yapısını bozarak istilacı tohumların taşınmasına zemin hazırladı. Yangınlar ve terk edilmiş tarım arazileri de bu ışık seven türlerin hızla alan kazanmasını kolaylaştırdı. Sonbaharda kuruyarak toprak yüzeyinde biriken devasa bitki kütlesi, olası bir yangında ateşi körükleyen doğal bir yakıta dönüşüyor. Yangınlar açtığı yeni boşluklarla bitkilerin daha da yayılmasına yol açarak tehlikeli bir döngü yaratıyor.

'YEŞİL İSTİLA' TEHDİDİNE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Uzmanlar; mekanik ot biçme, kontrollü otlatma ve doğal nem dengesinin yeniden kurulması gibi yöntemlerin yayılımı yavaşlatabileceğini belirtiyor. Bölgedeki kunduz barajları sayesinde sulak alanların genişletilmesi, kurak sahaları seven bu istilacı türlerin yaşam alanlarını doğal yoldan daraltabiliyor.