MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İskender Gülle, bölgedeki göllerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Gülle, Burdur Gölü'nün durumunu gündemde sıcak tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Gerçekten ülkemizdeki sıcak noktalardan biri. Sadece Burdur Gölü özelinde değil; baktığımız zaman Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü, Salda Gölü yine iklim krizinden etkilenmeye aday göller arasında. Tüm su kaynakları, ister yüzey suları ister yer altı suları olsun başta iklim değişikliği ve insanların yoğun kullanımından bir şekilde etkileniyorlar. Bu göllerin yaşatılması, sürdürülmesi sadece günümüzde bizler için değil, gelecek kuşaklar açısından da son derece önemli. Aslında çevredeki bozulmalar bir sinyaldir. Bu sinyali doğru okuyabilirsek, iklim değişikliği bağlamında gerekli önlemleri alabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

"RİSK ALTINDA"

Göllerin durumunun kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İskender Gülle, "Belki göllerimizin tamamını kaybetmedik ama örneğin Burdur'da 1960'lı yıllarda 14 sulak alanın adı geçiyor. Bu açıdan baktığımızda, sulak alanların birçoğu sığ ve küçük sulak alanlardı. 2000'li yıllara kadar baktığımızda, buralar insan etkisi ve yoğun kullanımın etkisi tarım alanı açmak amaçlı kurutulmuş. 2000'li yıllardan sonra bilinçli kurutma olayı olmamakla beraber, dolaylı yoldan hem bizim yoğun su kullanımı alışkanlıklarımız hem de son yıllarda iyice hissettiğimiz özellikle bölgemizde 2018 yılından bu yana hissetmeye başladığımız iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle geride kalan göller de risk altında" dedi.

UYARIDA BULUNDU

Ölçüm rakamlarına bakıldığında Burdur Gölü'nün 50 yıl öncesine göre hacim ve alanının neredeyse yarısını kaybettiğini vurgulayan Prof. Dr. Gülle, şunları söyledi: "Biraz da bardağa dolu tarafından bakmak gerekirse, bu göller bence şu anda iyi konumdalar. Çünkü hem iklim değişikliği hem de yoğun su kullanımının baskısı nedeniyle bundan sonra bütün göller küçülme trendinde. Gölümüz küçüldü diye çok fazla üzülmeyelim, bundan ders çıkartalım. Ama 'Şu anda da bir gölümüz var' diye sevinelim fakat geleceğe yönelik önlemler alalım. Üzülmek de çok bir şey geri getirmiyor sevinmek de kurtarılması yönünde adım atmamıza engel değil. Göllerin geleceği ve kaderi biraz bizim elimizde, biraz da doğa şartlarının elinde."