İstanbul Büyükçekmece’de öğrenme güçlüğü yaşadığı için özel eğitim rehabilitasyon merkezine gönderilen 10 yaşındaki çocuk, öğretmeninin şiddetine maruz kaldı. Çocuğunun davranışlarındaki değişimden şüphelenen baba, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
Edinilen bilgilere göre aile, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuklarının gelişimi ve eğitimi için Büyükçekmece'de bulunan bir özel eğitim rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırdı. Ancak bir süre sonra küçük çocuk, "Korkuyorum, gitmek istemiyorum" diyerek ağlamaya ve okuluna gitmek istememeye başladı. Durumdan şüphelenen baba, ne olduğunu anlayabilmek amacıyla rehabilitasyon merkezine gitti.
PENCEREDE GÖRDÜKLERİYLE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Kuruma gittiğinde sınıfa girmeden dışarıdaki pencereden gizlice içeriye bakan baba, gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, öğretmenin, küçük çocuğa fiziksel şiddet uyguladığını gördü. Büyük bir dehşet yaşayan baba, cep telefonuna sarılarak öğretmenin çocuğuna uyguladığı şiddet anlarını kameraya kaydetti.
Yaşanan skandalın ardından elindeki video kaydıyla birlikte soluğu doğrudan polis merkezinde alan aile, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.