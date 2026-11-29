İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham, Stadium of Light'ta konuk olduğu Sunderland'i 2-0 yendi. De Zerbi yönetimindeki konuk ekibe üç puanı, biri doğrudan kornerden olmak üzere iki gol atan James Maddison getirdi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından Sunderlandli Thomas Meunier kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip, maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Rakibinin eksik kalmasının ardından oyun üstünlüğünü ele alan Tottenham, 35. dakikada Maddison'ın golüyle öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

KALECİYİ KORNERDEN AVLADI

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Londra temsilcisinde Maddison, 70. dakikada kornerden harika bir gol atmayı başardı. Kalan sürede skor değişmedi ve Tottenham haftayı üç puanla kapattı.