Yeni tip koronavirüsün BA.3.2 olarak adlandırılan ve halk arasında biçimde “Ağustos Böceği” ismiyle anılan varyantı, dünya genelinde en az 23 ülkede tespit edildi. Varyantın özellikle ABD, Birleşik Krallık, Hong Kong ve Mozambik’te görüldüğü bildiriliyor.Resmî Kurumlar Takipte

Veriler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından da doğrulanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu varyantı şu an için “gözlem altında” kategorisinde değerlendiriyor. Uzmanlara göre BA.3.2, çok sayıda mutasyon barındırsa da hastalığın daha ağır seyrettiğine dair kesin bir bulguya rastlanmadı.

NEDEN 'AĞUSTOS BÖCEĞİ' DENİYOR?

Araştırmacılar varyantın dikkat çeken özelliğini “alışılmadık yayılım modeli” olarak tanımlıyor. Virüs bazı bölgelerde uzun süre neredeyse hiç görülmezken, ardından yeniden ortaya çıkabiliyor. Bu durum, belirli aralıklarla ortaya çıkan ağustos böceklerinin davranışına benzetildiği için varyanta bu isim verildi.

ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

İlk gözlemler, enfeksiyonun çocuklar arasında daha yaygın olabileceğine işaret ederken, bilim insanları bu verilerin henüz kesinleşmediğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Olası açıklamalardan biri, yetişkinlerin daha önceki enfeksiyonlar sayesinde daha geniş bir bağışıklık yanıtına sahip olması.

BELİRTİLER COVİD-19 İLE AYNI

BA.3.2 varyantının belirtileri, COVID-19’un diğer türlerinden ayırt edilemiyor.

En sık görülen semptomlar arasında şunlar yer alıyor:

Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Yorgunluk

Baş ve kas ağrıları

Nefes darlığı

Bazı durumlarda sindirim sorunları

UZMANLARDAN ÇARPICI UYARILAR

Uzmanlara göre RNA virüslerinde mutasyonların ortaya çıkması doğal bir süreç. BA.3.2’nin “oldukça farklı” bir varyant olduğu, bu nedenle bağışıklık sistemi tarafından kısmen daha zor tanınabileceği ifade etti. Buna rağmen mevcut değerlendirmeler, genel halk sağlığı riskinin düşük seviyede olduğunu gösteriyor.

Aşıların özellikle ağır hastalıklara karşı koruma sağlamaya devam ettiği, ancak yeni varyantlara karşı etkinliğin bir miktar azalabileceği belirtiliyor.