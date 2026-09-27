Nintendo, yıllardır korsan oyun ve emülatör geliştiricileriyle mücadele etmek için güçlü bir avukat ordusuna sahip. Firma, lisanssız dijital veya fiziksel ürün satan kişileri ve korsan yazılım geliştiricilerini sıkı bir şekilde takip ederek faaliyetlerini durduruyor.

NINTENDO'NUN KORSANLA SAVAŞI

Geçtiğimiz dönemde, Reddit'te r/SwitchPirates adlı topluluğu yöneten ve korsan Nintendo Switch oyunları paylaşan "Archbox" adlı moderatör, Nintendo avukatlarının dikkatini çekti. Moderatörün gerçek adının James Williams olduğu tespit edildi ve firma tarafından dava açıldı.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, Williams'ın tüm faaliyetlerini durdurmasına ve Nintendo'ya 4,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Bu, Nintendo'nun bireysel bir kullanıcıya karşı kazandığı en yüksek tazminat miktarı oldu.

Dava sürecinde Williams savunma yapmadı, bu da avukatların işini kolaylaştırdı. Şu an itibarıyla Reddit topluluğu hâlâ aktif olsa da Williams moderatörlük görevinden ayrılmış durumda. Tazminatın nasıl ödeneceği ise henüz belirsiz.