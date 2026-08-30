Erzurum kent merkezinde yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan 2 çocuk babası Cüneyt Özdemir (45), kentte korsan taşımacılık yapan sürücülere karşı ilginç bir yöntemle mücadele başlattı. Özdemir, cep telefonu uygulaması üzerinden bir korsan taksi çağırdı.

YOLCULUĞU ADIM ADIM KAYDA ALDI

Adrese gelen korsan taksiye binen Özdemir, sürücü U.K.'ye üniversite yurtlarından çocuklarını alıp köye götüreceğini söyledi. Yolculuk esnasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alan taksici, belirlenen ilk adrese geldiklerinde araçtan inerek durumu hemen trafik polisine ihbar etti.

SÜRÜCÜYE 100 BİN TL CEZA VE MEN KARARI

Olay yerine gelen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücü U.K.’ye 100 bin TL idari para cezası kesti. Sürücünün aracı 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu.

İHBARI YAPARKEN CEZA YEDİ: "DEVLETİMİZE KURBAN OLSUN"

Ekipler, korsan taksiyle mücadele eden ve ihbarı yapan taksici Cüneyt Özdemir'e ise korsan taksi hizmetinden faydalandığı/yolcu olarak bindiği gerekçesiyle 3 bin 870 lira idari para cezası uyguladı.

Yediği cezaya rağmen geri adım atmayan Cüneyt Özdemir, “Erzurum'da bir haftadır korsan taksilerle uğraşıyoruz. Taksi uygulamasına girdim, çağırdığım taksi geldi beni aldı. Polise bildirerek arkadaşı yakalattık. Arabada yolcu konumunda olduğum için ceza yedim ama canı sağ olsun, devletimize kurban olsun" ifadelerini kullandı.