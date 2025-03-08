İzmir’in Bayraklı ilçesinde 6 Mart günü meydana gelen olayda, H.Y.K., korsan taksisiyle müşteri çağrısı üzerine benzin istasyonuna geldi. Burada iki müşteri, taksiciye Örnekköy Mahallesi’ne gitmesini söyledi. Ardından şüpheliler, araç içinde taksiciye tehditler savurdu.
Şüpheliler, daha sonra Evka-5 semtine uğrayarak diğer arkadaşlarını araca alıp, mağduru sıkıştırdı. Mağdur, canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi hemen ardından kapısını açarak kendisini araçtan dışarı attı.
Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü, harekete geçerek şüphelileri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda C.Ö. (19), K.B. (19), C.T. (20) ve U.B. (17) isimli şüpheliler, aynı gün içerisinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. U.B. serbest bırakılırken, C.Ö., C.T. ve K.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.