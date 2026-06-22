Dizileri, filmleri ya da spor karşılaşmalarını internet üzerinden kaçak şekilde izlemek günümüzde oldukça yaygın bir hale geldi. Ücret ödemeden dilediğiniz yayını izlemenize olanak sağlayan internet siteleri ya da üçüncü taraf uygulamaları olarak işlev gösteren IPTV yayınlarını sağlayan kişi ve kurumlar halihazırda cezalara tabii tutuluyor.

Fakat Almanya bu konuda dosya kapsamını genişletme kararı aldı. Artık korsan yayı izleyen kullanıcılar da tespit edilecek. İlgili sektörlere milyarlarca dolarlık maddi zarar yaşatan korsan yayın konusunda şirketler ve hükümetler artık yayın sağlayıcılar gibi kullanıcıların da peşine düşecek.

ALMANYA KAÇAK YAYIN İZLEYENLERİN PEŞİNDE

Geçtiğimiz yıldan beri yaşa dışı IPTV şebekelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. BILD gazetesinin haberine göre bu soruşturmalar artık IPTV sağlayan kişi ve kurumları yanı sıra kullanıcıları da kapsayacak. Yapılan incelemeler sonucunda iki ayrı soruşturmada binden fazla kullanıcının kimliği tespit edildi.

Yasadışı IPTV hizmetleri veren ağlayıcılar Bundesliga, UEFA Şampiyonlar LİGİ, film ve diziler gibi ücretli abonelik ile izlenebilen içerikleri çok düşük fiyatlardan kullanıcılara sunuyor. Sosyal medya hesapları aracılığıyla pazarlanan bu hizmetler günümüzde 6 milyondan azla kişiye kadar ulaşmış durumda. IPTV yayınları Almanya ekonomisinde ise yıllık 1.8 milyar Euro zarara yol açıyor.

KULLANICI VE SAĞLAYICI AYNI KONUMDA DEĞİL

Yasa dışı IPTV izleyen kullanıcılar şebeke sahibi şirketler gibi muamele görmüyor. Bu yayınları izlemenin genellikle 3 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Ancak çoğu zaman bu tip soruşturmalar uzlaşma sonucuna para cezasına çevriliyor. Yine de vatandaşların sabıkalarında böyle bir dava bulunmaması tabii ki asıl hedef olarak görülüyor.

Bu tip yayınlar sağlayan IPTV şebekeleri genelde yakalanmamak için birden fazla ülkeye bölünmeyi tercih ediyor. Yayınlar genelde yakalanma ihtimali düşük olan üçüncü dünya ülkeleri üzerinden servis ediliyor. Alan adları sık sık değiştiriliyor ya da kripto cüzdanlar üzerinden ödeme alarak geride iz bırakmamaya çalışıyorlar. Almanya kolluk kuvvetleri aynı zamanda bu konu üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Almanya bu konuda Avrupa ülkelerine örnek olmayı hedefliyor. Almanya'nın oluşturduğu örnek ile dünya genelinde korsan yayınların engellenmesi için ciddi atılımlar yapılması bekleniyor.