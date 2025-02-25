Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Demir Mevkii’nde özel bir şirkete ait zeytinlik ve ormanlık arazinin iki aydır yapılan temizlik çalışmalarında yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen tarihi su sarnıcı ortaya çıktı.
KORSANLAR VE BALIKÇILAR KULLANIYORDU
Denize sadece 50 metre mesafedeki tarihi su sarnıcının geçmişte balıkçılar ve korsanlar tarafından kullanıldığı günümüzde ise içerisinde su bulunmadığı belirtildi.
Yöredeki “Kümbet” tipindeki su sarnıçlarından farklılık gösteren tarihi mekanın koruma altına alındığı öğrenildi.