28 yaşındaki Grand Slam şampiyonu Jelena Ostapenko, partneri Hsieh Su-wei ile birlikte Marta Kostyuk ve Elena-Gabriela Ruse ikilisine karşı sahaya çıkarken hakem Jamie Crowson tarafından durduruldu. Crowson, oyuncunun kıyafetiyle ilgili bir uyarıda bulundu.

Ostapenko ise bu duruma sinirlenerek ellerini iki yana açtı ve etekli formasını kaldırarak kıyafet kurallarına uygun olan yeşil iç şortunu hakeme gösterdi. Ostapenko ve hakem arasında yaşanan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

KURALLAR 2023'TE GÜNCELLENDİ

Wimbledon turnuvasında geleneksel olarak tüm sporcuların beyaz giymesi zorunlu. Ancak 2023 yılında yapılan kural değişikliğiyle kadın sporcuların regl dönemlerinde koyu renk iç şort giymesine izin verilmişti. Bu değişiklik, özellikle kadın oyuncuların psikolojik rahatlığı ve performanslarını etkileyen kaygıların önüne geçmek amacıyla yapılmıştı.

SONAY KARTAL ELEMİŞTİ

Yaşanan bu ilginç olayın ardından Ostapenko ve Hsieh, maçı 5-7, 6-2 ve 6-2'lik setlerle kazanarak üçüncü tura yükseldi. İkili, bir sonraki turda Ekaterina Alexandrova ve Zhang Shuai ile karşılaşacak.

Öte yandan Ostapenko, bu yılki Wimbledon'da tek kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde erken elenmişti. Kadınlar teklerde ilk turda Türk asıllı İngiliz raket Sonay Kartal'a, karışık çiftlerde ise ikinci turda Taylor Townsend ve Evan King ikilisine mağlup olmuştu.