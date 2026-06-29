Keşif, kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatı izleme çalışmaları sırasında gerçekleşti. Khwae Noi Nehri havzasındaki ormanlık alanda ilerleyen ekipler, kumtaşı kayalıkların arasında gizlenmiş mağaraya ulaştı. Yetkililer, mağaranın henüz arkeologlar tarafından ayrıntılı biçimde incelenmediğini, bu nedenle elde edilen bilgilerin ilk gözlemlere dayandığını belirtiyor.

DİĞER KAYA SANATI ÖRNEKLERİNDEN FARKLI İZLER BULUNDU

'Tham Ta Kueng' adı verilen mağaranın duvarlarında geometrik şekillerin yanı sıra dikkat çekici üç parmak benzeri figürler yer alıyor. Uzmanlara göre bu motifler, kuzey Tayland'da bugüne kadar belgelenen diğer kaya sanatı örneklerinden belirgin biçimde ayrılıyor. İlk değerlendirmeler, mağaranın Tayland'ın tarih öncesi Demir Çağı'nda, yaklaşık 2 bin yıl önce kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Ancak bu tarihlendirmenin kesinleşmesi için ayrıntılı arkeolojik kazılar ve bilimsel analizler yapılması gerekiyor.

ARAŞTIRMALAR BÖLGENİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTABİLİR

Koruma alanı yetkilileri, mağaranın hem doğal hem de kültürel açıdan önemli bir keşif olduğunu vurguluyor. Yoğun ormanların içinde izole bir konumda bulunması sayesinde yapının ve kaya oymalarının büyük ölçüde korunmuş olabileceği belirtilirken, aynı zorlu coğrafyanın bilim insanlarının bölgede çalışma yürütmesini de güçleştirebileceği ifade ediliyor. Yapılacak kapsamlı araştırmaların, bölgenin eski yerleşimleri, ekosistemi ve burada yaşamış topluluklar hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarması bekleniyor.