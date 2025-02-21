Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki bir karakulak yaşamını yitirdi. Ölü karakulağı gören vatandaşlar önce milli Parklar Fethiye Şefliği’ne haber verdi. Ardından bölgeye Muğla Sıtkı Koçmün Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi Yasin İlemin geldi.

HER GEÇEN GÜN AZALIYORLAR

İlemin Karakulak üzerinde yaptığı inceleme sorası yaptığı açıklamada “Karakulak! Elimdeki bu pençe Muğla’da şehirlerarası yolda araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş bir erkek Karakulağa ait.. 8-10 yaşlarında güzel bir Karakulak daha eksildi. Hayvanın bedeni hala sıcaktı. İlk incelemeler sonrası omurgasının araç çarpması sonucu kırıldığını, kafasındaki ve iç organlarındaki kanama sonucu hayatını kaybettiğini anladık. Ölçümlerini tamamladıktan sonra DNA örneği için bazı doku parçaları aldım. Karakulak ülkemizin 5 yabani kedi türünden biri, hepsi güzel ancak bence en güzeli. Her geçen gün azalıyorlar” dedi.

EKOSİSTEM GEÇİŞ ALANLARI OLUŞTURULMALI

İlemin açıklamasının devamında ise “Köyceğiz Döğüşbelen mevkiinde bir noktaya ve Göcek-Fethiye arasında da bu son olayın yaşandığı yere ekosistem geçiş alanları planlanması gerekiyor. Her yıl bu noktalarda ortalama 2 karakulak ve Seydikemer yayla bölgesinde 1 vaşak maalesef araç çarpması sonucu ölüyor. Ayrıca bu noktalarda beton bariyer kullanılmaması da önemli. Konu ile ilgili @milliparklar Muğla DKMP Müdürlüğü, @KarayollariGM Karayolları Muğla Şubesi ve Üniversitemiz @muglaedutr olarak bir çalışma planlıyoruz. “Karakulak Tür Koruma Eylem Planı” kapsamında bu ekosistem geçiş noktalarını zaten belirlemiştik. Artık uygulamaya geçilmesi karakulak türünü korumak için hayati önem taşıyor” diye konuştu.