Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenliğini sağlayan koruma ekibine yapılan harcamalar, kamuoyunda tartışma yarattı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, yalnızca mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için 1 milyar 245 milyon TL harcandı. Yılın ilk beş ayında yapılan toplam harcama ise 3 milyar 952 milyon TL oldu. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bu tabloyu ‘kamusal kaynak israfı’ olarak nitelendirdi.

CHP’li Aşkın Genç, harcamaların büyüklüğüne dikkat çekerek, koruma ekibine günlük 40 milyon 171 bin TL, saat başı 1 milyon 673 bin TL harcandığını belirtti.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Bu düzeyde bir bütçenin güvenlikten çok, iktidarın halktan duyduğu korkuyu temsil ettiğini savunan Genç, şunları söyledi: “Kamuda tasarruf denilerek emekliye kuru ekmek reva görülürken, memurun maaşı enflasyona ezdirilirken, öğrencinin KYK borcu, çiftçinin mazot gideri ödenemez hale gelmişken; bir kişinin güvenliği için yapılan milyarlık harcamaların bedelini 85 milyon vatandaş ödüyor.”

Aşkın Genç, koruma harcamalarının son dört yıldaki artış hızına da dikkat çekti. 2020 yılında 263 milyon TL olan koruma bütçesinin, 2024’te 2 milyar 291 milyon TL’ye çıkmasının yüzde 770’lik artışı temsil ettiğini ifade eden Genç, aynı dönemde emekli maaşları, asgari ücret veya tarımsal destek ödemelerinde böyle bir artış yapılmadığını vurguladı. Genç, “Bu harcamalar anayasal eşitlik ilkesine de aykırıdır. Anayasa’nın 2’nci maddesinde tanımlanan sosyal hukuk devleti ilkesi, kamu kaynaklarının şeffaf, ölçülü ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını gerektirir” dedi.

Günde 1.817 asgari ücret

Cumhurbaşkanlığı’nın 5 aylık koruma gideri 178 bin 810 asgari ücrete denk geliyor. Koruma giderlerine 1 günde ise 1.817 asgari ücretlinin maaşı kadar tutar harcanıyor. Ayrıca 5 ayda harcanan koruma gideri, 234 bin en düşük emekli maaşı ediyor. Koruma giderinin ocaktan bu yana her ay 200 milyon liradan fazla artış göstermesi de dikkat çekiyor. CHP’li Aşkın Genç, “Emekliye 16 bin TL reva görülürken, saray milyarlar harcanıyor. Tasarruf halka değil, saray şatafatına uygulanmalı” dedi.