CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Aziz İhsan Aktaş davasının ilk günü Aktaş’ın etrafında adeta etten duvar ören kişileri açıkladı. Aktaş’ın yanındaki resmi iki polis dışında koruma gibi görünen isimlerin TMSF’nin kayyum olduğu şirketlerde çalışanlar olduğunu açıkladı. CHP’li Emir, şunları söyledi:

“Silivri yargılamalarında seçilmiş belediye başkanlarımız yargılanırken hukuk katlediliyor. Suç örgütü lideri dedikleri kadrolu iftiracının önüne adeta etten duvar örüldü. İçinde iki korumu polisi, kardeşi, oğlu ve üç de şirket çalışanı var. Ama bu üç şirket çalışanı TMSF’ye devredilmiş, kayyumun yönettiği şirketlerin çalışanları.”

Emir, şöyle devam etti: “Devlet bir yandan ‘Suç örgütü liderisin, bunlar suça konu şirketler’ diye el koyuyor. Ama bu şirketler üzerinden hâlâ 300 milyon liranın üzerinde naylon fatura kesilerek bu paralar tekrar Aktaş’ın cebine konuyor. Bununla da yetinmiyorlar, buradan eleman gönderiyorlar ve Aktaş’ın önüne etten duvar ördürtüyorlar.”