Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın 2025 harcaması 2.9 milyar TL’ye ulaştı. Koruma giderleri son beş yılda katlanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korunması için günde yaklaşık 290 asgari ücret harcandığı belirtildi. Resmi bütçe verilerine göre daire, yıl boyunca toplam 2 milyar 932 milyon 739 bin 458 TL harcama yaptı.

Bu rakam, aylık ortalama 244.3 milyon TL’lik bir gider anlamına geliyor. Koruma harcaması her yıl biraz daha artıyor. 2024 yılının aynı döneminde yapılan harcama 2 milyar 291 milyon 140 bin 993 TL olarak kayıtlara geçmişti.