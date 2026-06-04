Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Can Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat için Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenirken, törende duygusal anlar yaşandı.

DİLAN POLAT AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Polat'ın cenazesi, öğle namazı öncesinde Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziye kabulü sırasında aile üyelerinin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Dilan Polat da cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Polat'ın zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

ACILI KIZI FENALAŞTI

Törende en duygusal anlardan biri ise Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna getirildiği sırada yaşandı. Acılı kızının fenalaştığı ve yakınlarının desteğiyle sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

Can Polat'ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can Polat'ın son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın ise ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.