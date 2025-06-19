Ali Can POLAT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na operasyon ile başlayan ve beşinci dalgasıyla süren operasyonlardan sonra yeniden hortlayan Kanal İstanbul projesinde hareketlikler sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere havzasında yaklaşık 2.5 milyon metrekarelik bir alanı imara açtı. İmar planına göre bölgeye en az 6 bin yeni konut ve 25 bin ek nüfus gelmesi planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Sosyal konut yapıyoruz” tezi de boşa çıktı çünkü imar planına göre, konutların lüks olacağı görüldü. İBB ve İSKİ imar planını incelerken süreci yakından takip ediyor. Meslek örgütleri ile İBB’nin bu imar planını da yargıya taşıması bekleniyor. Yeni plan meslek örgütlerinin de tepkisini çekti. Özellikle planın askı süresinin 15 gün olmasına dikkat çeken İstanbul Şehir Planlamacıları Odası’nın eski başkanlarından Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu şunları söyledi:

YASA UYDURULDU

“Normalde bu süreler 30 gün olur, meslek örgütleri ve çevreciler bunları detaylıca inceleyerek yasal dayanaklarıyla itirazlarını yapardı. Ama rezerv alan yasasıyla birlikte bu süre 15 güne indirildi. Mahkemeyi beklemeden her şeyi hızlıca halletmeye çalışıyorlar. Oralarda zaten şu an 24 bin konut, mera ve tarım alanlarında yükseliyor. Bizim devam eden mahkemelerimiz var ve büyük ihtimalle o davaları kazanacağız. Ama o sırada binalar zaten yapılmış olacak, tarım bitirilmiş olacak geri dönüşü olmayacak. Yasalar bu talana uygun hale getiriliyor.”

‘Sosyal konut’ sözleri boş çıktı

İmar planında yeni yükselecek 6 bin konutun, lüks konut olacağına dair ibareler yer aldığını söyleyen Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Cem Ceylan, böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Dar gelirliler için sosyal konut yapıyoruz’ sözlerinin de boşa çıktığını belirtti.

İmar planında kişi başı 50 metrekarelik alan öngörüldüğünü söyleyen Ceylan, “Bu rakam normalde 25-30’dur. İstanbul’da 35 bulduğunuzda bile şaşırırsınız. Bu demek ki 4 kişilik bir aile için 200 metrekare konut ön görülüyor. Normalde bu metrekareler villalarda görülür. İstanbul’da sosyal konutlar en fazla 75 metrekare olur. Buradan da bu konutların büyük, lüks konutlar olacağını görebiliyoruz” dedi.

Şeffaflık kalmadı

İBB uzmanları planı şöyle değerlendirdi: “Hem konut hem de nüfus sayısı daha da artabilir. Planın yüzde 18’i özel mülkiyetli arsaları içeriyor. Bu mülkiyetin kimlere ait olduğunu da göremiyoruz. 2019’de İmamoğlu belediyeyi alınca, İBB’nin tapu sorgulama yetkisini kısıtladılar. Hiçbir şeffaflık kalmadı. Öte yandan bu konutların kurada kime çıktığı da gizli tutuluyor”

İstanbul’un içme suyunu, gıdasını ve afet alanında yaşayacağı alanı sağlayan bu bölgede yapılan imar değişikliklerinin İBB operasyonlarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Çünkü, İBB’nin bu tür imar planlarına karşı yargı mücadelesini yürüten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün tutuklu.️ İmar rantlarıyla müteahhitlerin ve zenginlerin ne kadar kazandığını rakamlarla ve istatistiklerle ortaya koyan IPA Başkanı Buğra Gökce tutuklu.

İSKİ DE HEDEFTE

İstanbullunun içme suyu ve baraj bölgelerini korumakla görevli olan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ev hapsinde. Bölgede halihazırda süren inşaatlar için yıkım kararı gönderen İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı. Kanal İstanbul bölgesinde planlar tıkır tıkır işlerken İstanbullunun haklarını korumakla görevli tüm bürokratlar ve İstanbullunun seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu. İstanbul’un muhafızlarını birer birer tutuklayan iktidar, Kanal İstanbul bölgesinde yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.