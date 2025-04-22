CHP lideri Özgür Özel’in Yozgat mitingini izleyen gazetecilerin kamyon kasasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Gazetecilerin fotoğraf ve görüntü çekme çabası ekrana böyle yansıdı. Bu arada sosyal medya kullanıcıları, gazetecileri, Erdoğan’ın basın gezilerine katılan uçaktaki gazetecilerle karşılaştırdı.

Bazı kullanıcılar, iki fotoğrafı yan yana getirerek yorum yaptı. 25 Ekim 2024’te, Tataristan’ın Kazan kentindeki 16. BRICS Zirvesi’nden dönen Erdoğan’ı izleyen gazeteciler objektife böyle poz vermişti.

O gezinin ayrı bir önemi vardı; Bahçeli Türkiye’nin uzun süredir konuştuğu Öcalan çağrısını henüz yapmış, Erdoğan’ın açıklamalarında Bahçeli’nin çağrısıyla ilgili tek bir satır yer almamıştı.