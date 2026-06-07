Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı 'yok hükmünde' sayıldı ve CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ile parti organları görevden alındı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi parti içerisinde 'Özel' ve 'Kılıçdaroğlu' destekçileri şeklinde iki farklı grubun oluşmasına neden olurken, mutlak butlan kararının ardından CHP'de ilk istifa Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'den geldi.

Bilecen, 5 Haziran'da sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kullandığı şu ifadeler ile partiden ayrılığını duyurmuştu:

"Geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz CHP içindeki kargaşadan, ülkenin içinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesi'ni ayırıp başka bir tarafa koymak istiyoruz. Bir karar aldım, şu an için en doğru kararı aldığımı düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim."



PAYLAŞIMLAR İFŞA OLDU, GÖRÜŞMELER DURDU



Açıklamasında yoluna 'bağımsız' devam edeceğini söyleyen Bilecen, daha sonra farklı siyasi partilerle görüşmeler yürüteceğini söyleyerek, uygun bulması halinde başka partiye geçişine yeşil ışık yakmıştı.

Bilecen hakkında nisan ayında İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli suçlamalar nedeniyle 'soruşturma izni' verildiği öğrenilirken, siyaset kulislerinde Bilecen'in AKP'ye geçmek için görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü.

Önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı rozet ile AKP'ye geçmesi beklenen Bilecen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ifşa olmasının ardından ortada kaldı.

Bilecen'in sosyal medyada dolaşıma sokulan eski tarihli paylaşımları arasında AKP'li seçmenlere küfürler savurduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attan düşmesi ile dalga geçtiği, AKP'li siyasetçileri yolsuzluk yapmakla suçladığı, 15 Temmuz 2016 tarihli FETÖ'nün darbe girişimine yönelik 'direniş' anlatıları ile alay ettiği görüldü.





