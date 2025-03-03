Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Köseler dışında, 5 belediye yetkilisi ile ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi de gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Köseler ve 20 kişi, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Öğle saatlerinde ifade işlemleri tamamlanan Köseler ve 17 isim tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık diğer isimler hakkında ise adli kontrol uygulanmasını istedi.

"MADEM BEKLETECEKTİNİZ NEDEN EVİ BASILARAK GÖZALTINA ALINDI?"

İfade işlemlerini takip için Beykoz Adliyesi'ne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir açıklama yaptı. Çelik, "Tam 5 gündür Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tam anlamıyla bir zulüm çekiyor. Madem bu kadar bekletecektiniz, yasal gözaltı süresi olan 4 günün sonunu bekleyip ifadesini alacaktınız, 65 yaşında bir insan, Beykoz halkının iradesiyle seçilmiş, 65 yıldır Beykoz'da oturan, burada doğmuş, burada büyümüş, burada daha önce 5 yıl belediye başkanlığı yapmış, sonra tekrar belediye başkanı seçilmiş 65 yıllık Beykoz'lu bir mimar, madem 4'üncü günün sonuna kadar beklenecekti neden gecenin saat 4'ünde evi basılarak gözaltına alındı? Bunu gerçekten çok merak ediyoruz." dedi. Çelik şöyle devam etti:

"HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU İŞLENİYOR"

"Bugün de burada bir ayrı hukuksuzluk söz konusu. 4'üncü günün sonunda gözaltı süresi saat 4 itibarıyla sona erdi. Şu anda burada bir, hürriyetinden yoksun bırakma suçu işleniyor. Gözaltı süresinin sona ermiş olmasına rağmen Beykoz Belediye Başkanı adliyenin bir koridorunda, 4 gündür Vatan Caddesinde bir nezarethanede, bugün de adliyenin koridorunda uykusuz bir biçimde, yorgun ama başı yukarıda bir biçimde bir taburenin üzerinde bekletiliyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Neyi amaçlıyorlar? Buradan topluma bu uygulamalarla nasıl bir mesaj vermeye çalışıyorlar?

"BUNUN ADI HUKUKSUZLUKTUR"

Buradan açıkça şunu ifade ediyoruz, bunun adı bir zulümdür, bunun adı hukuksuzluktur. Sadece bugün değil, 100 gündür büyük hukuksuzluklar yaşanıyor. Belediye başkanları, siyasi parti genel başkanları, gazeteciler, akademisyenler tutuklanıyor. Yetmiyor, 76 yaşında vatandaş sokakta röportaj yaptığı için tutuklanıyor, gözaltına alınıyor bu ülkeye hizmet etmiş bir albayın eşi, cezaevine koyuluyor, gözdağı veriliyor."