Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beykoz Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Başarır, Köseler'in sabah saat 04.00'te gözaltına alındığını hatırlatarak, "Niye 4 biliyor musunuz? Çünkü Beykoz Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması için 7 uçağıyla Ankara'ya gelecekti. O uçak saatlerini, çıkış saatlerini, teknik ve fiziki takip yaparak biliyorlar, gözaltını 4'e alıyorlar. Türkiye'nin ne durumda olduğunu herkes görsün. Takip ediliyoruz, izleniyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde bu yapılıyor" dedi.

Başarır, gözaltı işleminin sebeplerine de değindi. "Gece 4'te alınıyor, Vatan'a götürülüyor. Gece 4'te aldığına göre, herhalde 9'da ifade alman lazım. Ama hala ifade alınmıyor. Keyfi bir şekilde, Beykoz'u Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı için, bir anlamda intikam alıyorlar." diye konuştu.

Başarır, gece 4'te aile evinde basılarak gözaltına alınan Köseler'in durumu üzerine, "Bu soruşturmayı bana kimse izah edemez. Gece 4'te ailesinin evinin basılarak gözaltına alınmasını izah edemez. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum, onlar adına utanıyorum. Anayasa, ceza hukukunun ilkeleri şu anda askıya alınmış durumda." dedi.

Bir vatandaşın "Ben oy verdim başkana" demesi üzerine Başarır, "Senin gibi, oy veren insanlar buraya gelecek, oylarımıza sahip çıkacağız, bu ülkeye darbe yaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Beykoz halkını, İstanbul'u buraya davet ediyorum"

Bir kez daha sesleniyorum Adalet Bakanı'na, Adliye burada, gece 4'te belediye başkanını alıyorsunuz. Bugün ifade alınmayacak. Beykoz Belediye Başkanı şu anda keyfi bir şekilde emniyette tutuluyor. Beykoz halkını, İstanbul'u buraya davet ediyorum. Saat 7'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun uçağı inecek, burada olacak, il başkanımız burada olacak, milletvekilleri, belediye başkanlarımız burada olacak. Biz irademize sahip çıkacağız. Hukuk eliyle darbeye izin vermeyeceğiz. Oy veren insanlar buraya gelecek, oylarımıza sahip çıkacağız, bu ülkeye darbe yaptırmayacağız.

"Bu soruşturmayı bana kimse izah edemez, bir hukukçu olarak onlar adına utanıyorum"

Şu anda bu ülkede hukuk eliyle, yargı eliyle darbe yapılıyor. Bu soruşturmayı bana kimse izah edemez. Gece 4'te ailesinin evinin basılarak gözaltına alınmasını izah edemez. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum, onlar adına utanıyorum. Anayasa, ceza hukukunun ilkeleri şu anda askıya alınmış durumda. Tek bir hukuk var, Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı darbe hukuku. Buna karşı tüm Türkiye'yi anayasal çerçevede direnmeye davet ediyoruz. Biz buradayız, burada olacağız, bu belediyeyi vermeyeceğiz."