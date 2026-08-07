

Sanayi yatırımları ve ulaşım projelerinin hız kazanmasıyla birlikte arsa ve tarla yatırımında dikkat çeken yeni bölgeler öne çıkmaya başladı. Gayrimenkul uzmanlarına göre, düşük metrekare fiyatlarıyla yatırım imkanı sunan bazı ilçeler, önümüzdeki yıllarda önemli değer artışı potansiyeli taşıyor.

Özellikle büyük şehirlerin dışında yer alan ve gelişim sürecini sürdüren bu bölgelerde, metrekaresi adeta bir bardak kahve fiyatına tarla bulmak hâlâ mümkün. Uzmanlar, uzun vadeli düşünen yatırımcıların bu tür lokasyonları yakından takip ettiğini belirtiyor.

SANAYİ VE ULAŞIM YATIRIMLARI DEĞERİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre, yeni organize sanayi bölgeleri, ulaşım projeleri ve altyapı yatırımları, daha önce yatırımcıların radarında olmayan ilçeleri cazibe merkezine dönüştürüyor. Bugün düşük fiyatlarla alınabilen tarla ve arsaların, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak gelecekte önemli prim yapabileceği ifade ediliyor.

Özellikle bütçesi sınırlı olan yatırımcılar için bu bölgeler, düşük maliyetle gayrimenkul sahibi olma fırsatı sunuyor.

UZMANLARIN DİKKAT ÇEKTİĞİ 5 İLÇE

Gayrimenkul uzmanlarının yatırım potansiyeli açısından öne çıkardığı ilçeler şöyle sıralanıyor:

Denizli – Tavas

Balıkesir – İvrindi

Balıkesir – Kepsut

Uşak – Eşme

Kırklareli – Kofçaz

Bu ilçelerin ortak özelliği gelişen ulaşım bağlantıları, sanayi yatırımları ve uzun vadede büyüme potansiyeli taşıyan bölgeler arasında gösterilmeleri.