Mullagrach, kelimenin tam anlamıyla "dünyanın ucunda" bir yaşam vadediyor. Neredeyse tamamen el değmemiş durumda olan 88,7 dönümlük bu ada, doğasının eşsizliği sayesinde İskoçya’nın ilk UNESCOak Jeoparkı sınırları içerisinde yer alıyor. Ada; dramatik dik kayalıklar, gizemli mağaralar, küçük slı koylar ve plajlardan oluşuyor. İlkbahar ve yaz aylarında ise adanın üzeri rengarenk yabani çiçekler ve yeşil çimenlerle kaplanıyor. Burada insan gürültüsü yok; onun yerine deniz kuşları, foklar, su samurları, yunuslar ve eğer şanslıysanız kıyıya yakın geçen devasa minke balinaları var.

ŞEBEKEDEN BAĞIMIZ BİR YAŞAM ALANI

"Peki bu adada nerede barınacağız?" diyorsanız, Mullagrach lüks olmasa da doğayla tam bir uyum içinde yaşayabileceğiniz, iyi donatılmış, sürdürülebilir bir ahşap kulübeye (cabin) ev sahipliği yapıyor.

Doğal çevreye zarar vermemek adına fundalarla kaplı bir çatıya sahip olan bu minimalist yapının özellikleri ise oldukça dikkat çekici:

Tavandan Tabana Camlar: İskoçya’nın hırçın ama büyüleyici manzarasını kesintisiz izleme imkanı sunuyor.

Enerji ve Isınma: Elektrik ihtiyacı tamamen güneş panelleriyle karşılanırken, İskoçya'nın öngörülemez soğuk havasından korunmak için içeride bir odun sobası bulunuyor.

Tesisat: Mutfak, yemek alanı ve iki adet gömme "kutu yatak" barındıran kulübenin dışında ekolojik bir kompost tuvalet yer alıyor. Su ihtiyacı için gelişmiş bir yağmur suyu toplama sistemi mevcut olsa da, içme suyunun anakaradan şişelerle getirilmesi gerekiyor.

ULAŞIM İÇİN CESUR OLMAK GEREKİYOR

Mullagrach Adası'nda yaşamanın bedeli sadece finansal değil, aynı zamanda lojistik bir mücadeleyi de beraberinde getiriyor. Adaya ulaşmanın tek yolu anakaradaki Ullapool veya Old Dornie limanlarından tekneyle fırtınalı denizleri aşmak. Tabii bütçeniz elveriyorsa helikopter seçeneği de masada.

Bu sıra dışı ada sığınağı, ünlü gayrimenkul şirketi Savills tarafından 9 Haziran'da gerçekleştirilecek açık artırmayla yeni sahibini bulacak. İstanbul'da, Londra'da veya Paris'te ortalama bir apartman dairesi fiyatına kendi krallığını kurmak isteyen vizyoner bir alıcı aranıyor.