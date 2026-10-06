İskoçya'nın kuzeyinde yer alan Shetland Takımadaları'nın batı kıyısındaki Hildasay Adası, 350 bin sterlik (güncel kurla yaklaşık 22,76 milyon TL) bedelle satışa sunuldu.

Yaklaşık 267 dönümlük bir alanı kapsayan adaya ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanıyor. Bünyesinde özel bir iskele barındıran Hildasay; geniş sahil şeridi, iki tatlı su gölü ve en yüksek noktası 32 metreyi bulan hafif eğimli arazi yapısıyla dikkat çekiyor. Ada aynı zamanda çok sayıda kuş türü ile deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

SANAYİ GEÇMİŞİNİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Günümüzde üzerinde kalıcı bir nüfus bulunmayan ve sadece temel barınma imkanı sunan geleneksel bir taş kulübenin (bothy) yer aldığı ada, 19. yüzyılda önemli bir sanayi merkezi konumundaydı. 1891 verilerine göre yaklaşık 30 kişinin yaşadığı Hildasay’de balık işleme ve granit taş ocakçılığı temel geçim kaynakları arasında yer alıyordu. Adadan çıkarılan özel kırmızı-yeşil renkteki granitlerin, inşa edilen özel bir demiryolu hattı aracılığıyla limana taşındığı ve Avustralya’ya kadar ihraç edildiği biliniyor. Günümüzde adada bu döneme ait granit blokları ve demiryolu kalıntıları halen korunuyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hildasay Adası, Kovid-19 pandemisi döneminde İngiliz maceracı Chris Lewis’in konaklamasıyla da tanınmıştı. Birleşik Krallık kıyı şeridini yürüyerek turladığı sırada karantina kısıtlamalarına takılan Lewis, verilen özel izinle köpeğiyle birlikte adadaki tek evde yaşamış ve bu süreçteki deneyimlerini daha sonra kaleme aldığı kitabında aktarmıştı.

Satışı üstlenen emlak şirketi, mülkün bölgedeki el değmemiş doğal yapısı ve tarihi geçmişiyle ender bulunur bir mülk edinme fırsatı sunduğunu bildirdi.