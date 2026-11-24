Yeni Zelanda'da alınan kararla bir dağ, hukuken tüzel kişilik statüsüne kavuşturuldu. 1 Nisan 2025'te yürürlüğe giren yasayla Taranaki Maunga (Taranaki Dağı), Te Kāhui Tupua adı altında hukuki kişilik olarak tanındı. Dağın korunması ve yönetimi için yeni bir plan hazırlanırken, bölgedeki faaliyetlere ilişkin kurallar da güncelleniyor.

8 KİŞİLİK KURUL KORUYACAK

Daha önce Kraliyet'e ait olan milli park arazisinin mülkiyeti, dağın hukuki kimliğine devredildi. Dağ adına karar alma yetkisi ise sekiz üyeli Te Tōpuni Kōkōrangi kuruluna verildi. Kurulun dört üyesi Māori kabileleri, diğer dört üyesi ise hükümet tarafından atanıyor.

Güncellenen kurallara göre milli parkta faaliyet göstermek isteyenlerin, projelerinin dağın yasal statüsü ve geleneksel değerleriyle uyumunu açıklaması gerekiyor. Ayrıca yerel kabilelerle yapılan görüşmelerin belgelenmesi zorunlu tutuluyor. Ziyaretçilerin dağa erişim hakları ise korunuyor.

YENİ YÖNETİM PLANI 2027'DE YAYINLANACAK

Yerel topluluklarla gerçekleştirilen 55 toplantı ve 20 Ekim 2026'da tamamlanan kamuoyu görüşlerinin ardından, He Kawa Ora adlı yönetim planının taslağının 2027 yılının ortalarında yayımlanması bekleniyor.

DAĞIN ADI DEĞİŞTİ

1865 yılında sömürge yönetiminin el koyduğu Taranaki Dağı'nın resmi adı yeniden Taranaki Maunga olarak belirlendi. Egmont Ulusal Parkı'nın adı da Te Papa-Kura-o-Taranaki olarak değiştirildi.

Yeni Zelanda daha önce de 2014 yılında Te Urewera bölgesine, 2017 yılında ise Whanganui Nehri'ne tüzel kişilik statüsü tanımıştı.