Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde, Magnitogorsk yakınlarındaki Ural Dağları silsilesinde yer alan eski maden sahasında oluşan derin zemin yarıkları ve obruklar, uydu görüntülerinden de seçilebilen geniş hatlar oluşturdu. Jeolojik kayıtlara göre bölgedeki çöküntülerin uzunluğu 2,5 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaşıyor.

KAYAÇ TABAKASI ZAMANLA DENGESİNİ KAYBETTİ

Bölgede yer alan Magnitka madeninde 20. yüzyıl boyunca manyetik özelliklere sahip demir ve titanyum içerikli titanomanyetit cevheri çıkarıldı. Üretim sürecinde yeraltında oluşturulan geniş tüneller ve galeriler, 1970'li yıllara kadar işletildi.

Rezervlerin azalmasıyla birlikte yer altı işletmeciliğinden açık ocak yöntemine geçilmesi amacıyla 1970'li yılların başında bazı maden kuyuları patlatıldı. Son maden ocağının 1973 yılında kapatılmasının ardından boş kalan yeraltı galerileri, zamanla üzerindeki kayaç tabakasının dengesini kaybetmesi sonucu çökmeye başladı.

40 METREYİ BULAN DERİNLİKLER VE 2,5 KİLOMETRELİK ÇÖKÜNTÜ HATTI

Bölgedeki jeolojik belgelere göre, eski maden galerileriyle bağlantılı yaklaşık 20 çöküntü alanı tespit edildi. Uzunlukları birkaç on metre ile 400 metre arasında değişen bu yarıkların derinliği bazı noktalarda 30 ila 40 metreye kadar ulaşıyor.

Yarıkların doğrusal dizilimi, yeraltındaki eski maden damarlarının ve tünellerinin rotasını takip ediyor. Dik duvar yapısına sahip bu hatlar, havadan ve uydu haritalarından bakıldığında yer kabuğundaki derin kesikler şeklinde görülüyor.

HEYELAN VE ÇÖKME RİSKİ SÜRÜYOR

Yüzeydeki yarıkların yanı sıra yeraltında henüz göçmemiş boşlukların ve açık galeri ağızlarının bulunduğu aktarılıyor. Su erozyonu ve sıcaklık farklarının zemini zayıflatması nedeniyle bölgedeki çökme hareketliliğinin devam etme riski taşıdığı; dik yamaç kenarlarının kayma tehlikesi barındırdığı bildirildi.