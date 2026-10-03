Deniz seviyesinden 1829 metre yükseklikte, Koscieliska ve Chocholowska vadileri arasında yer alan Kominiarski Wierch zirvesine giden hat, haritalarda yer almasına rağmen sahada ziyaretçilere kapalı bulunuyor.

ZİRVE YOLU KAPATILDI

Bölge, geçmişte ekonomik faaliyetleriyle öne çıkıyordu. Zirve çevresinde hayvancılık yapılırken, kuzey yamacında demir cevheri çıkarıldı ve 19. yüzyılda bölgede çok sayıda maden galerisi işletildi. Zirveye yönelik ilk rotalardan biri 1892 yılında Mieczyslaw Karlowicz tarafından belirlendi; 1901 yılında Iwaniacka Geçidi üzerinden açılan patika ise dönemin turistleri tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

Tatra Milli Parkı yönetimi, 1988 yılında bölgede yuvalayan kaya kartallarını insan hareketliliğinden korumak ve habitat düzenini koruma altına almak gerekçesiyle zirve yolunu kapatma kararı aldı. Kısıtlamaların kapsamı 2000 yılında genişletilerek mağaracılar ve araştırmacılar dahil tüm ziyaretçilere yasak getirildi.

EN NADİR KUŞLARDAN BİRİ

Kanat açıklığı 2 metreyi bulan ve Polonya’daki en nadir kuluçka kuşlarından biri olan kaya kartalı; Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce ve Pieniny gibi Karpat bölgelerinde varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Polonya genelinde 34 bölgesel yerleşim alanı tespit edilmiş olmakla birlikte, türün Kominiarski Wierch çevresindeki mevcut durumu netlik kazanmış değil.

Zirveye giden güzergahta, Polonya’nın en derin üçüncü mağarası olan Bandzioch Kominiarski dahil olmak üzere toplam 140 mağara yer alıyor. Kireç taşı taban yapısına sahip olan bölge, barındırdığı nadir bitki türleri ve jeolojik oluşumlar nedeniyle sıkı koruma statüsünde bulunuyor.