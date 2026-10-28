Hollanda’da Kuzey Denizi ile IJsselmeer Gölü’nü birbirinden ayıran ve 1932 yılından bu yana hizmet veren 32 kilometrelik tarihi Afsluitdijk bendi, kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçti. Yükselen deniz seviyelerine ve iklim değişikliğine karşı güçlendirilen sette, yapının inşasıyla kesintiye uğrayan balık göçü yollarını yeniden açmak amacıyla yeni ekolojik geçiş mekanizmaları devreye alındı.

1916 FELAKETİNDEN DOĞDU

Hollanda kıyılarında 1916 yılında meydana gelen büyük sel felaketinin ardından temelleri atılan setin inşası, Cornelis Lely’nin planları doğrultusunda 1927 ile 1932 yılları arasında tamamlandı. Kuzey Denizi’ne açık olan Zuiderzee körfezini kapatarak 300 kilometrelik savunmasız kıyı şeridini 32 kilometrelik tek bir hatta indiren proje, elle yerleştirilen taşlarla inşa edildi.

Körfezin kapatılmasıyla denizden ayrılan su kütlesi zamanla tatlı suya dönüşerek ülkenin en büyük gölü olan IJsselmeer halini aldı. Günümüzde üzerinden A7 otoyolunun geçtiği set, Kuzey Hollanda ile Frizya eyaletlerini birbirine bağlarken yılda 600 binden fazla ziyaretçi çekiyor.

TAHLİYE KAPAKLARININ ÖNÜNE BALIKLAR YIĞILDI

Güvenlik ve tarım arazisi kazanımı amacıyla hayata geçirilen set, deniz ile göl arasında üremek ve beslenmek için geçiş yapan yaklaşık yüz balık türünün rotasını kapattı. Wadden Denizi Koruma Derneği verilerine göre, 1959 yılından bu yana bölgedeki balık stoklarında yüzde 90'a varan düşüş kaydedildi ve Zuiderzee ringası gibi bazı türlerin varlığı son buldu. Tatlı su ile tuzlu su arasındaki bağlantının kesilmesi, tahliye kapakları önünde balık yığılmalarına yol açtı.

BETON BLOKLAR YERLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık 90 yıllık kullanımın ardından yapısal standartları yetersiz kalan bent için 2019 yılında kapsamlı bir güçlendirme projesi başlatıldı.

2023 yılında karayolu ayağı tamamlanan çalışmalar kapsamında: Wadden Denizi tarafındaki set seviyesi yaklaşık 2 metre yükseltildi. Kıyı eğimine, her biri 6,5 ton ağırlığında olan ve dalgaları kırmak üzere özel tasarlanan on binlerce beton blok yerleştirildi. Blokların her birine denetim kolaylığı sağlamak amacıyla GPS çipleri entegre edildi.

Den Oever mevkisinde güneş enerjisiyle çalışan ve balıklara zarar vermeyen teknolojiye sahip 6 yeni pompadan oluşan bir istasyon kuruldu. Tesis, yükselen deniz seviyesi nedeniyle yerçekimiyle tahliyenin zorlaştığı dönemlerde gölden denize su aktarma kapasitesini yüzde 45 artırdı.

4 KİLOMETRELİK GÖÇ NEHRİ

Yenileme projesinin ekolojik ayağında, Frizya tarafında balıkların tatlı su ile tuzlu su arasında engelsiz geçiş yapabilmesi için 4 kilometrelik yapay bir göç nehri oluşturuldu. Den Oever tarafında ise tatlı su akıntısıyla yönlendirilen balıkların bir boru hattı ve alıştırma havuzu aracılığıyla IJsselmeer’e ulaşmasını sağlayan geçit mekanizması işletilmeye başlandı.

Söz konusu sistemleri somon, yılan balığı, çamuka ve ringa gibi türlerin kullanmaya başladığı bildirildi.