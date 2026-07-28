Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Şuşa şehri ve çevresindeki yüksek rakımlı alanlarda yetişen endemik Ophrys caucasica (Harıbülbül) bitkisi, sahip olduğu ekolojik özellikler ve biyolojik mekanizmalarıyla botanik dünyasındaki yerini koruyor.

İSMİ IŞIĞA GÖRE DEĞİŞEN DOKUSUNDAN GELİYOR

Botanik kaynaklarına ve dil bilimsel çalışmalara göre "Harıbülbül" ismi, Azerbaycan Türkçesinde ışık açısına göre renk değiştiren "Xara" kumaşından türetildi. Bitkinin taç yapraklarındaki pembe, yeşil, sarı ve kadife mor tonların oluşturduğu görsel doku, bu ismin verilmesinde temel etken olmuştur. Çiçeğin orta kısmındaki form ise dişi bir arı ile bülbül figürünü andırıyor.

FEROMON BENZEMİ SALGIYLA "YALANCI ÇİFTLEŞME"

Çiçek, üremesini sağlayabilmek için doğadaki spesifik tozlaşma yöntemlerinden birini kullanıyor. Koku sistemi tarafından algılanamayan ancak hedef arı türlerinin hissettiği feromon benzeri bir koku salgılayan bitki, tüylü ve kadifemsi yapısıyla dişi arı dokusunu taklit ediyor. Erkek arıların bu görsellik ve koku nedeniyle çiçeğe konmasıyla birlikte polen aktarımı gerçekleşiyor.

BAŞKA BÖLGEDE YETİŞMİYOR

Harıbülbül’ün saksı veya farklı coğrafi alanlarda yetiştirilememesi, kök yapısının toprakta bulunan "mikoriza" isimli özel bir mantar türüyle kurduğu ortak yaşama dayanıyor Tohumlarında besin deposu bulunmayan bitki, çimlenebilmek ve mineral alabilmek için bu mantara ihtiyaç duyuyor. Şuşa bölgesindeki kireç taşlı toprak yapısı ve mikroklima koşulları, bu biyolojik ortaklığın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

KORUMA STATÜSÜ TEHLİKE ALTINDA

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan Kırmızı Liste’de "EN" (Endangered / Tehlike Altında) kategorisinde sınıflandırılan türün ana popülasyonu Karabağ bölgesinde bulunmakla birlikte, Kafkasya genelinde ve Doğu Karadeniz sınırlarında son derece kısıtlı alttürlerine rastlanıyor. Biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında bölgedeki botanik ekipleri tarafından bitkinin yayılım alanları kontrol altında tutuluyor.