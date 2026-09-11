Portekiz’in merkezinde, Lousa Dağları’nın derinliklerinde yer alan Talasnal köyü, şist taşından yapılmış iki katlı evleri, dar yolları ve yamaca kurulu teraslarıyla geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor.

Resmi Schist Villages kayıtlarına göre 1911 yılında 129 kişinin yaşadığı, okulunun ve iki zeytin presinin bulunduğu bu dağ köyü, 20. yüzyıl boyunca yaşanan göç hareketlerinin ardından bugün neredeyse tamamen sessizliğe bürünmüş durumda.

KÖYDE TEK BİR KİŞİ YAŞIYOR

1940’ta 135 kişiyle en yüksek nüfus seviyesine ulaşan Talasnal, zorlu dağlık coğrafya, kısıtlı tarım imkanları ve ulaşım güçlükleri nedeniyle zamanla dışa göç verdi. Sakinleri daha iyi yaşam koşulları arayışıyla Lousa ve Lizbon gibi şehirlerin yanı sıra Brezilya ve Amerika’ya kadar uzanan bölgelere yerleşti.

Nüfusu 1960’ta 90’a, 1970’te 59’a kadar düşen köyde, 1981 yılına gelindiğinde yalnızca iki sürekli sakinin kaldığı kayıtlara geçti.

Günümüzde Talasnal’ın tek sürekli sakini, köydeki tek posta kutusunun da sahibi olan Jorge adlı bir adam. Oğlunun bir izci gezisi dönüşünde anlatması üzerine köyü ziyaret eden Jorge, zamanla buraya yerleşme kararı aldı. Geçimini köye gelen yürüyüşçülere ve gezginlere sunduğu hizmetlerle sağlayan Jorge, köyün günlük yaşamını tek başına sürdürüyor.

TAMAMEN TERK EDİLMİŞ DEĞİL

Talasnal tamamen terk edilmiş bir yerleşim değil. Eski evlerin bir kısmı el değiştirerek yazlık konaklama alanlarına ve küçük işletmelere dönüştürüldü. Geleneksel mimaride üst katı konut, alt katı ise hayvan barınağı veya ambar olarak kullanılan iki katlı yapıların yanı sıra eski zeytin presi, çeşme ve harman alanları da varlığını koruyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, Lousa çevresinin tanınmış geleneksel keçi eti yemeği "chanfana" gibi yöresel lezzetlerle karşılaşıyor.