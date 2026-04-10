Çin’in Şangay kenti, mimarlık tarihine geçecek devasa bir yer değiştirme projesine imza attı. Şehrin Jing’an bölgesinde bulunan tarihi Zhangyuan mahallesindeki 1920’li yıllardan kalma binalar, modern teknoloji sayesinde yıkılmadan yüzlerce metre öteye taşındı. Projeyi benzersiz kılan ise, binaların geleneksel yöntemlerle değil, "yürüyen" robotik ayaklar yardımıyla hareket ettirilmesi oldu.

432 ROBOTİK AYAK İLE ADIM ADIM YOLCULUK

Yaklaşık 7.500 ton ağırlığındaki tarihi Huayanli kompleksini taşımak için mühendisler, 432 adet hidrolik güçle çalışan robotik ayak kullandı. Dar sokaklar ve kompleksin sıkışık yapısı nedeniyle geleneksel taşıma araçlarının kullanılamadığı projede, binalar çelik bir çerçeve üzerine oturtuldu. Günde yaklaşık 10 metre hızla ilerleyen bu devasa yapı kompleksi, adeta dev bir canlının adımları gibi hareket ederek yeni konumuna ulaştırıldı.

ZEMİN ANALİZİ YAPILDI

Taşıma süreci öncesinde mühendisler, binaların 3D haritalarını oluşturmak için bulut tarama teknolojilerini kullandı. Herhangi bir yapısal hasarı önlemek adına derin öğrenme destekli yapay zeka modülleri ile zemin analizi yapıldı. Dar koridorlarda hareket edebilen özel kazı robotları, binaların altına inerek operasyon için gerekli alanı güvenli bir şekilde hazırladı.

ESKİ KONUMUNA GERİ GETİRECEKLER

Bu sıra dışı operasyonun temel amacı, tarihi dokuyu koruyarak yerin altına üç katlı devasa bir yeraltı yapısı inşa etmek. Şangay yetkilileri, binaların altındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra mahalleyi eski konumuna geri getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile bölgeye kültürel alanlar, ticari merkezler ve metro hatları arası bağlantı noktaları kazandırılması hedefleniyor.