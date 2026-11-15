Missouri eyaletinin St. Louis kentinde bulunan City Museum'un çatısındaki otobüs, müzenin en dikkat çekici bölümleri arasında yer alıyor. Alışılmış müze anlayışından oldukça farklı bir deneyim sunan yapıda, ziyaretçiler yalnızca sergilenen nesnelere bakmakla kalmıyor, bazı bölümlerin içine girerek çevreyi keşfedebiliyor.

GERÇEK OKUL OTOBÜSÜNÜ ÇATIYA YERLEŞTİRDİLER

City Museum'un çatısında bulunan sarı okul otobüsü, binanın kenarından dışarı taşacak şekilde konumlandırılmış durumda. Otobüsün ön kısmının boşlukta duruyormuş gibi görünmesi, yapıyı uzaktan görenlerin dikkatini çekiyor.

Otobüs, binaya sabitlenmiş bir düzenek üzerinde bulunuyor. Ziyaretçiler aracın içine girerek yüksekten şehir manzarasını izleyebiliyor. Özellikle otobüsün binanın dışına uzanan bölümü, alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

Çatıdaki bu ilginç düzenleme, müzenin geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılan nesnelerle oluşturulan tasarım anlayışının bir parçası. Eski araçlar, endüstriyel malzemeler ve farklı yapılardan çıkarılan parçalar, müzenin çeşitli alanlarında yeni işlevlerle kullanılıyor.

MÜZENİN HER KÖŞESİ AYRI BİR SÜRPRİZ

City Museum, geleneksel sergi salonlarından farklı olarak ziyaretçilerin tırmanabildiği, içinden geçebildiği ve keşfedebildiği büyük bir oyun ve sanat alanı olarak tasarlandı.

Eski bir ayakkabı fabrikasında kurulan müzede dev kaydıraklar, tüneller, metal geçitler ve birbirine bağlanan sıra dışı yapılar bulunuyor. Çatıdaki okul otobüsü de bu tasarımın en dikkat çekici parçalarından biri.

Müzenin kurucusu sanatçı Bob Cassilly'nin öncülüğünde geliştirilen yapıda, kullanımdan kaldırılmış nesneler tamamen farklı amaçlarla değerlendirildi. Böylece eski bir okul otobüsü bile şehrin üzerinde ziyaret edilebilen bir alana dönüştürüldü.

Uzun yıllardır müzenin simgelerinden biri olan çatıdaki otobüs, özellikle fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.