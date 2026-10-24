Çin'in Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesinde yürütülen jeolojik sondaj çalışmalarında, küresel madencilik standartlarının oldukça üzerinde tenöre sahip yeni bir altın damarı keşfedildi. Yapılan laboratuvar analizlerinde, çıkarılan bazı kayaç numunelerinde ton başına 138 grama varan altın yoğunluğu saptandı.

Sektör genelinde en karlı ticari altın madenlerinde ton başına ortalama 1 ila 3 gram, büyük ölçekli yataklarda ise 10 gram ve üzeri oranlar ekonomik kabul edilirken, söz konusu keşifte elde edilen değerlerin madencilik sektörü için istisnai seviyede olduğu bildirildi.

3 BİN METRE DERİNLİKTE REZERV TESPİTİ YAPILDI

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'nun paylaştığı verilere göre, Wangu altın yatağı bölgesinde yüzeyin 3 bin metre derinliğine kadar inen 40 ayrı cevher damarı haritalandırıldı. Uzmanlar, sahada 1.000 tonun üzerinde potansiyel altın kaynağı bulunduğunu, kesinleşen rezervin ise yaklaşık 300 ton seviyesinde olduğunu tahmin ediyor. Mevcut rezervin ekonomik değerinin 83 milyar dolar civarında olduğu öngörülüyor.

Arama çalışmalarında görev alan uzman Chen Rulin, 2 bin metre derinlikten alınan karot örneklerinde mikroskobik parçacıkların ötesinde çıplak gözle görülebilen serbest altın taneciklerine rastlandığını aktardı. Bölgede bugüne kadar 65 kilometreyi aşan arama sondajı gerçekleştirilirken, yeni mineralleşme hatlarının tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Uzmanlar, rezervin resmiyet kazanmasının Çin'in yerli altın üretim kapasitesini ve küresel piyasadaki hammadde tedarik payını artıracağını belirtti.