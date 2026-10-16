Yeni Güney Galler Temel Endüstriler Departmanı kayıtlarına göre, 1964 ve 1965 yıllarında Mildura yakınlarında tespit edilen Boolarra suşu sazanlar, kısa sürede Murray Nehri sistemine ulaştı. 1970’li yıllarda meydana gelen büyük sel olayları ise türün Avustralya genelindeki akarsu ağlarına yayılmasını hızlandırdı.

YERLİ TÜRLERİ BASKILIYORLAR

Sazan popülasyonunun ekosistem üzerindeki etkisi doğrudan beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendiriliyor. Dipteki tortuları karıştırarak yiyecek arayan sazanlar, suyun bulanıklığını artırarak su altı yaşam alanlarının yapısını bozuyor.

Düşük oksijen seviyelerine ve kalitesiz su koşullarına yüksek dayanıklılık gösteren tür, yerli balık türleriyle gıda ve üreme alanları için rekabete girerek Murray-Darling sisteminin belirli bölgelerinde toplam balık biyokütlesinin %90’ına kadar ulaştı.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ YETERSİZ KALIYOR

Avustralya makamları onlarca yıldır popülasyonu kontrol altına almak amacıyla özel ağlar, tuzak sistemleri ve hedefli avlama programları uyguluyor. Bununla birlikte uzmanlar, ülkenin geniş ve karmaşık nehir sistemlerinden bu türün tamamen temizlenmesinin mevcut imkânlarla son derece güç olduğunu belirtti.