İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde yaşayan Dave Billings, kullanılmayan uçak gövdesini 4 bin sterline satın aldı. Bahçesinde başlattığı çalışmaların maliyeti ise şimdiden 50 bin sterlini aştı. Billings, projesi tamamlandığında yerin altında alışılmışın dışında bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

UÇAĞA GİZLİ ASANSÖRLE İNİLECEK

45 yaşındaki mühendis Dave Billings, Facebook üzerinden satın aldığı eski Boeing 737-500 uçağının yaklaşık 3 ton ağırlığındaki gövdesini vinç yardımıyla bahçesindeki çukura indirdi. Uçak, yıllardır inşa ettiği tüneller ve gizli odalardan oluşan yer altı kompleksine bağlanacak.

Projenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise giriş sistemi olacak. Billings, bahçesine yerleştireceği geleneksel kırmızı İngiliz telefon kulübesinin içine bir asansör gizlemeyi planlıyor. Ziyaretçiler bu asansörle doğrudan yer altındaki uçağa ulaşabilecek.

Uçağın üzeri beton ve toprakla kapatılacak. İçerisine bar, dinlenme alanları ve tuvalet yapılacak. Ayrıca elektrik, havalandırma, güneş panelleri ve bağımsız su temini için çalışmalar yürütülüyor.

AİLESİYLE AYLARCA YER ALTINDA YAŞAYABİLECEK

Billings, projeyi öncelikle ailesiyle vakit geçirebileceği eğlenceli bir alan oluşturmak amacıyla başlattığını belirtiyor. Ancak yer altındaki yapının, olası bir savaş veya büyük kriz sırasında sığınak olarak da kullanılabilmesini istiyor.

Uçak gövdesinin satın alınması ve taşınması için 4 bin sterlin harcayan Billings, beton, yalıtım ve güçlendirme çalışmaları için de ek bütçe ayırdı. Yer altı kompleksinin toplam maliyeti en az 50 bin sterline ulaştı.

İngiliz mühendis, sığınağa yeterli yiyecek ve içecek yerleştirilmesi halinde ailesinin 3 ila 6 ay boyunca dışarıya bağımlı olmadan yaşayabileceğini düşünüyor. Çalışmalarını sosyal medyada paylaşan Billings, projeyi Şubat 2027'ye kadar tamamlamayı hedefliyor.