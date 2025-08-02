Türkiye’nin en sevilen pop sanatçılarından Edis, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen ve üç gün sürecek Sunny Hill Festivali'nde sahne aldı.

Edis'in sahne öncesi bir araya geldiği Dua Lipa ile sohbet ettiği anlar ve samimi halleri sosyal medyada gündem oldu.

Dua Lipa, Edis'e "İlk defa mı bu festivale katılıyorsun? Harika görünüyorsun. Böyle bir kalabalığa karşı ilk sahnen heyecan verici olmalı" dedi.

TÜRKİYE'YE ÇAĞIRDI

Edis'in "Türkiye'ye gelmeni çok isterim" sözlerine Lipa, "Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum" yanıtını verdi.

Bu arada Edis'in 2018 senesinde attığı "Dua Lipa" tweeti de yeniden gündem oldu.

Sunny Hill Festivali, sadece Balkanlar'ın değil Avrupa'nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak biliniyor.

Dua Lipa ve babası tarafından kurulan bu etkinlik, geçmiş yıllarda Calvin Harris, Miley Cyrus, J Balvin ve Martin Garrix gibi isimleri ağırladı. Bu yıl da Edis'in festivalin global kadrosuna adını yazdırmayı başarması Türkiye adına büyük gurur yaşattı.