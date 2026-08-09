Kosova'da 7 Haziran'daki erken genel seçimlerin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi yeni başkanı ile yardımcılarını seçmek üzere genel kurulda toplandı. Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve Başbakan Albin Kurti, kürsüde konuştu. Kurti, diğer siyasi partilerle kurumların oluşturulmasına ilişkin koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Kurti, yeni meclis başkanı adayını sunmadı ve görüşmeler için daha fazla zaman talep etti. Bu tutum, diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Partiler, Kurti'nin anayasaya aykırı davrandığını öne sürdü. Bu tepki sırasında Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı.

Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi. Kurti, yaptığı açıklamada yumurtalı protestonun, "diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu" belirtti.

18 AYDA ÜÇ KEZ GENEL SEÇİM

Kosova'da son 18 ayda üç kez genel seçim düzenlendi. Ülkede 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te de erken genel seçim yapılmıştı. Albin Kurti liderliğindeki hükümet, 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından 4 Nisan'da görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti. Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmişti. Ülkede 7 Haziran'da bir kez daha erken genel seçim yapılmıştı. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke, bir kez daha erken genel seçime gidebilir.