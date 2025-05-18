Fenerbahçe'nin devre arasında takıma kiralık olarak dahil ettiği Filip Kostic için karar aşamasına gelindi. Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızın bonservisini alma konusunda çekimser kaldı.
Takımda düşünülmeyen Kostic, bu gelişmenin ardından Serie A’ya dönmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibi Parma, Sırp oyuncuyu gelecek sezon kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanat oyuncusunun da İtalya’ya dönmek istediği biliniyor. Kostic’in kalıcı olarak satılması durumunda Juventus 5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak.