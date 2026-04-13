Dünya genelinde her gardırobun temel parçası olan kot pantolonların ön cebinde bulunan o minik bölmenin asıl işlevi, sosyal medya platformlarında yeniden gündem oldu. Birçok kullanıcının "bozuk para cebi" veya "çakmak bölmesi" olarak bildiği bu kısmın, aslında bambaşka bir amaçla tasarlandığı anlaşıldı.

İŞ PANTOLUNU OLARAK KULLANILIYORDU

Denim kumaşın iş kıyafeti olarak kullanıldığı dönemde, Amerikalı terzi Jacob Davis ve kumaş tedarikçisi Levi Strauss, 20 Mayıs 1873 tarihinde ilk perçinli denim iş pantolonunun patentini aldı. Bugün "jean" olarak adlandırılan bu pantolonlar, 1960’lara kadar "bel tulumu" (waist overalls) ismiyle anılıyordu.

CEP SAATLERİNİ KORUMAK İÇİN TASARIMA EKLENMİŞ

Britannica ve Levi’s verilerine göre, kot pantolonların ön sağ cebinin içine yerleştirilen bu küçük bölme, 1890'lı yıllarda tasarıma dahil edildi. Dönemin ana kullanıcı kitlesini oluşturan madenciler, çiftçiler, marangozlar ve demiryolu işçileri, değerli cep saatlerini korumak ve güvenli bir yerde taşımak zorundaydı. Bu küçük cep, saatlerin çizilmesini veya düşmesini önlemek amacıyla "saat cebi" olarak literatüre girdi.