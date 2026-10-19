Kot pantolonlar gardırobun en popüler parçalarından biri ancak zamanla en kaliteli kumaş bile ilk günkü görünümünü kaybedebilir. Buna genellikle çok sık yıkamak neden olur: Yıkama işlemi kumaşın rengini, esnekliğini ve dokusunu kademeli olarak etkiler.

Kot bakımıyla ilgili sıra dışı bir yöntemden bahsedildi.

DONDURUCU HİLESİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yöntem oldukça basit: Kot pantolon katlanır, temiz ve sıkıca kapanan bir poşete konur ve birkaç saat dondurucuda bekletilir. Bu yöntemi savunanlar, çamaşır makinesini daha az kullanarak giysiyi yıkama aralarında bu şekilde tazelemenin mümkün olduğunu düşünüyor.

Bu yöntem, kot pantolonda belirgin lekeler yoksa ve giyildiği sırada kirlenmediyse işe yarayabilir. Kumaş yıkama sırasında ne kadar az mekanik etkiye maruz kalırsa, erken yıpranma riski de o kadar düşük olur. Aynı zamanda dondurma işleminin kötü kokuları giderme yeteneğini de gözde büyütmemek gerekir.

DONDURUCU NORMAL YIKAMANIN YERİNİ TUTABİLİR Mİ?

Düşük sıcaklık normal yıkamanın yerini tutmaz. Dondurma işlemi, kötü kokulara neden olabilen bakterilerin yok edilmesini garanti etmez; ayrıca ter, yağ ve diğer kirleri kumaş liflerinden söküp atmaz.

Kot pantolonunuz kirlendiyse, tere battıysa veya kötü kokmaya başladıysa, etiketteki talimatlara uygun şekilde yıkayın. Giyme aralarında pantolonu havalandırabilirsiniz; böylece daha uzun süre taze kalacak.