Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rusya'daki e-ticaret operasyonlarını yürüttüğü pazar yeri tesislerine yönelik gerçekleşen İHA saldırısının ardından finansal ve operasyonel duruma ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bildirimde bulundu.

VARLIKLARIN BİNDE DÖRDÜ ETKİLENDİ

17 Temmuz 2026 tarihinde Rusya Federasyonu'nda meydana gelen insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucunda, Koton'un Rusya'daki e-ticaret satışlarını gerçekleştirdiği Wildberries platformuna ait iki depo hasar gördü.

Şirket tarafından yapılan ilk incelemelere göre, söz konusu depolarda yer alan ürünlerin bir kısmı olaydan etkilendi. Zarara uğrayan stok tutarının, şirketin 31 Mart 2026 tarihli finansal tablolarında yer alan toplam varlıklarının yaklaşık binde dördüne (%0,4) karşılık geldiği kaydedildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, mevcut değerlendirmeler ışığında yaşanan hasarın şirketin finansal yapısı, ticari faaliyetleri ve operasyonel sürekliliği üzerinde kritik bir olumsuzluk oluşturmasının beklenmediği vurgulandı. Şirket faaliyetlerinin planlandığı takvim doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

SİGORTA VE TAZMİN SÜREÇLERİ BAŞLADI

Pazar yeri işletmecisi Wildberries'in sahadaki detaylı hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ve olaydan etkilenen iş ortaklarını destekleyici adımları devreye alacağı ifade edildi.

Koton yönetimi ise depolardaki stoklara ilişkin sigorta poliçeleri kapsamında, hasar tespiti ve tazminat süreçlerinin yerel ve bölgesel sigorta brokerları ile koordineli şekilde yakından takip edildiğini bildirdi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olması halinde yatırımcıların bilgilendirileceği kaydedildi.