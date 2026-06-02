Telefonunun Bluetooth ismini değiştiren genç yüzünden pilotlar 3 saatlik yolu geri döndü, havalimanında alarm verildi.

Amerika'nın Newark Havalimanı’ndan İspanya’nın Palma de Mallorca adasına gitmek üzere havalanan United Airlines uçağı, havada adeta bir kabusu yaşadı. Sebebi ise ne teknik bir arıza ne de kötü hava şartlarıydı; sadece 16 yaşındaki bir yolcunun telefonunda yaptığı akılalmaz bir isim değişikliğiydi.

New York Post’un haberine göre; Cumartesi günü saat 17:43’te havalanan Boeing 767 tipi uçakta, genç bir yolcu Bluetooth cihazının adını bomba anlamına gelen "Bomb" olarak değiştirdi. Cihazı fark eden kabin ekibi durumu hemen merkeze bildirdi ve uçakta bir anda kırmızı alarm verildi.

"Kapatın yoksa geri dönüyoruz!"

Uçaktaki yolcuların anlattıklarına göre, kabin ekibi aniden tüm yolculara sert bir emir vererek bütün Bluetooth cihazlarının kapatılmasını istedi. Chicago’daki United Airlines genel merkezinden doğrudan gelen talimatta, emre uyulmaması halinde uçağın acil olarak kalktığı meydana geri döneceği uyarısı yapıldı.

Uçaktaki bir yolcu o anları şu sözlerle aktardı:

"Bize birinin Bluetooth ile bir şeyler yaparak uçuş güvenliğini tehlikeye attığını söylediler. Personel bunun bencilce bir şaka olduğuna inandığını belirtti ama güvenlik için her şeyi göze aldılar."

3 saatlik yol çöp oldu: FBI devreye girdi

Yapılan tüm uyarılara rağmen cihaz kapatılmayınca, pilotlar radikal bir karar aldı. 3 saattir havada olan ve Atlas Okyanusu'nu geçmek üzere olan dev uçak, rotasını tamamen değiştirerek Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na geri döndü.

Acil inişin ardından uçaktaki 190 yolcu ve 12 mürettebat apar topar indirildi. Liman Otoritesi polisi, Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ve FBI ekipleri uçağı ve yolcuların cep telefonlarını didik didik aradı. Gerçek ortaya çıkınca herkes derin bir nefes aldı ancak 190 yolcunun tatili mahvoldu. Yolcular ancak ertesi sabah yeni bir mürettebat ve yedek bir uçakla İspanya'ya uçabildi.

Şakası pahalıya patlayan 16 yaşındaki genç hakkında henüz resmi bir dava açılmadı, ancak FBI havacılık güvenliğini tehlikeye atmaktan dolayı genç hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.