AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 30 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bölgede yağış öngörülmezken, kuzey yönlerden esecek poyrazın saatte 20 ila 50 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuzeyin serin havasını kente taşıyan bu rüzgarların, sıcaklıkların aşırı seviyelere tırmanmasını engelleyen en önemli unsur olduğu vurgulanıyor.

Sahil ve Göl Kenarlarında Nem Tehlikesi

Rüzgarın serinletici etkisine rağmen raporda kritik bir nem uyarısı yer alıyor. Güneşin dik açı ile geldiği saatlerde; göl ve sahil kenarı gibi yüksek neme sahip alanlarda hissedilen sıcaklığın, termometrelerde görülen değerden yaklaşık 10 derece daha fazla olabileceği bildirildi.





Uzmanlar, özellikle su kenarlarında ve açık alanda vakit geçirecek kişilerin yüksek nem kaynaklı bunaltıcı havaya karşı tedbirli olmalarını öneriyor.