İstanbul Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adres çevresinde saat 14.00 sıralarında izleme ve gözetleme çalışması başlatan polis ekipleri, saat 16.30’a kadar süren takipleri boyunca eve giren ya da çıkan herhangi bir kimseyi tespit edemedi. Çalışmaların ardından adrese operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

ODALARDAN BİRİ TAMAMEN İZOLE EDİLMİŞ

Daireye giren asayiş ekipleri, evin yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odasının dış dünyadan tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Odada gerçekleştirilen aramalarda, saksılar içinde yetiştirilen 81 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 42 kilo 300 gram marihuana bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu açıklandı.

EKİPMANLAR NARKOTİK ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

Evde yapılan detaylı incelemelerde uyuşturucu imalatında kullanılan 25 adet iklimlendirme ışığı, 4 adet havalandırma cihazı, 15 adet pervane, 4 adet kurutma filesi, 1 adet vakum makinesi ile çok sayıda bitki besini ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyon kapsamında el konulan uyuşturucu maddeler ve üretimde kullanılan tüm teknik cihazlar, detaylı inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.