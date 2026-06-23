Amasya Bahçeleriçi Mahallesi Sebil Sokak’ta bir apartmanın giriş katındaki daireden çevreye yayılan yoğun koku nedeniyle vatandaşların ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, uzun süredir biriktirildiği değerlendirilen evsel atıklar ve çeşitli eşyalar nedeniyle dairede sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu tespit edildi.
Durumun çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenirken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda işlem başlatıldı.
Güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, evdeki yaklaşık 1 ton çöp ve kullanılamaz durumdaki eşyalar kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı.
Atıklar, belediyeye ait hidrolik sıkıştırmalı çöp araçlarıyla imha edilmek üzere bölgeden götürüldü.