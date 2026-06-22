Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, evinin çevresinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine yapılan incelemede, 66 yaşındaki Ali Boyraz Koç'un cansız bedenine ulaşıldı. Olay, öğle saatlerinde Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ali Boyraz Koç'tan bir süredir haber alamayan ve evin yakınından gelen kötü kokuyu fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan ekipler, yıkılan bahçe duvarının altında Koç'un cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelerde, Koç'un yaklaşık dört gün önce hayatını kaybettiği ve çevreye yayılan kokunun çürümeye başlayan cesetten kaynaklandığı belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ali Boyraz Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, Koç'un yıkılan bahçe duvarının altında kalarak yaşamını yitirmiş olabileceğini değerlendirirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

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