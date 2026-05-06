Kocaeli Gebze’de Mustafa Paşa Mahallesi 707’nci Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki daireden yayılan kötü kokular üzerine harekete geçen Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapıyı açtıklarında evin büyük ölçüde çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

DAHA ÖNCE 4 KEZ TEMİZLİK YAPILMIŞ

Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de adrese yönlendirildi. Evde, Süleyman K.’nin belediye ve komşular tarafından getirilen yiyecekleri tüketmeyip biriktirdiği görüldü. Sağlık kontrolü amacıyla Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman K.’nin evinde daha önce 4 kez yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden çöp biriktiği belirlendi. Temizlik ve ilaçlama işlemlerinin ardından dairenin kapısı kilitlendi. Süleyman K.’nin bir bakımevine yerleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

20 YIL ÖNCE EŞİNDEN AYRILDI

Yaklaşık 20 yıl önce eşinden ayrıldığı ve şehir dışında yaşayan iki kızı bulunduğu öğrenilen Süleyman K.’nin uzun süredir kişisel bakımını da ihmal ettiği ifade edildi. Ailesi ve yakın çevresinden gelen yardım tekliflerini kabul etmediği, temel ihtiyaçlarının ise komşuları ve belediye tarafından karşılandığı aktarıldı.

‘ÇOCUKLARIM GELİP GİTMİYOR’

Yaşadığı durumu anlatan Süleyman K., "Sağlık sorunlarım var. Ayakta uzun süre duramıyorum. Bayılıyorum. 2 tane çocuğum var. Gelip gitmiyorlar. 1 senedir dışarı çıkmıyorum. Belediye ve üst kattaki komşum yemek getiriyor, yiyemiyorum. Böyle biriktiler. Yaşlılar için yer varmış galiba. Öyle bir yere yerleşmek istiyorum" dedi.