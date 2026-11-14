Kötü koku ihbarıyla girilen evde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Turaç Kızılkanlı (35), evinde ölü bulundu.
Bir apartmanın 7'nci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri ihbarda bulundu. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Kızılkanlı'yı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Kızılkanlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.